﻿山竹劫後吸取教訓﻿ ﻿校園加強防風措施﻿

颱風來襲前，全港中小學的工友慣性為玻璃窗貼上膠紙、拆走懸垂及可移動物件、在樹木外圍加固等，惟因今次超強颱風山竹的風勢遠超預期，令中小學校園多處遭破壞，事後不少學校均檢討防風準備工作，以防校舍再因颱風受襲。



北區多處成為塌樹重災區，位處粉嶺的田家炳中學，校門前一棵「校樹」細葉榕被颱風吹至連根拔起，壓毀校園圍欄，並擋住校外對出一條馬路。該校校長阮邦耀表示，校方在打風前已派人修剪有機會斷裂的樹枝，「今年比去年颱風『天鴿』做足準備，修剪的樹木數量及範圍亦較多，但校門前的細葉榕仍不敵颱風。」



颱風之後，上水一帶的學校滿目瘡痍，鳳溪第一小學吸取往年颱風經驗，提前收起帳篷及展板，在玻璃窗貼上膠紙，並為樹木做好加固工程，惟校舍處於當風位置，校內多處仍遭到破壞，該校校長朱偉林稱：「打風後，校內有兩棵塌樹，至少有十棵小樹出現斷枝；當風位置的窗台亦出現漏水。」



由於倒塌樹枝及廢物散落校園各處，校方目前仍未能完成清理工作，朱偉林表示，「現時我們只能做一些安全措施，例如在有樹木倒塌風險的範圍劃成禁區，禁止學生進入。」為讓學生善用停課假期，該校在復課前，曾通過手機通訊系統，向家長發放留家學習資訊，讓學生在家中瀏覽校網進行閱讀活動。



四面環海的離島也嚴重受災，臨近海邊的長洲國民學校被巨浪侵襲，部份向海課室的玻璃窗出現爆裂，海水更沖毀校園部份圍牆。長洲國民學校校長賴子文直言，去年颱風「天鴿」襲港期間，校內課室因門隙而出現滲水，今年已預先準備，「山竹來臨前，我們已用泥灰填滿門隙，故沒有出現滲水，惟因玻璃爆裂，令部份課室出現水浸。」



修樹換強化玻璃



賴子文表示，校方正與工程顧問公司研究，優化課室設施，全面更換現有的玻璃窗，並換上強化玻璃，同時在窗外加裝防風閘，冀能加強玻璃窗的防風能力，應對下一次颱風，校方亦會考慮轉用更堅固的物料，減低圍牆再被摧毀的機會。



今次颱風風勢強勁，部份市區學校同樣出現損毀及塌樹。位於青衣的荃灣商會學校，在颱風前已為玻璃窗貼上膠紙，以及拆走橫額及壁佈板等可移動物件，部份校園設施仍然受損。周劍豪表示，校工宿舍外的帳篷及學校閘門都被吹爛，部份近窗的電器亦因窗戶滲水報銷。校內一棵大樹亦被吹至倒塌，周劍豪坦言，之前未曾試過處理塌樹，除了校內的塌樹，校舍外亦有樹木倒塌，單靠校方難以清理。



為協助學校修復校舍，教育局日前推出風災特別津貼，惟有近二十所中小學預計維修費用將超過津貼上限。香港教育專業人員協會會長馮偉華表示：「相信近二十所中小學的維修費用達二十萬以上，超過教育局提供的十五萬風災津貼上限。」他知悉，逾一百四十所中小學出現塌樹，另有十多間中學的升降機因滲水而需要維修。



