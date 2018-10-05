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高鐵西九站周三出入境人數逾7.4萬

2018-10-05 列印
■十一黃金周高鐵往返香港內地旅客情況。 資料圖片
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　　高鐵迎來首個十一黃金周，入境處公佈周三出入境旅客流量數字，其中，高鐵西九龍站有超過七萬四千九百人次出入境，佔所有管制站近百分之八，略低於十月一日的七萬八千及二日的七萬六千人次，未達預期每日平均八萬人次的客量目標。

　　入境處統計顯示，周三共有九十三萬七千九百○二人次出入香港，當中羅湖管制站最多人使用，有二十五萬二千六百四十七人次出入境。而經高鐵西九龍站入境合共四萬二千○二十五人，出境的有三萬二千八百八十三人。

　　高鐵西九龍站的入境人次中，有四千四百八十人為香港居民，三萬六千七百五十七人屬內地訪客；至於出境方面，四千二百三十一人次屬香港居民，內地訪客有二萬七千八百七十五人次。

　　一連三日累計乘高鐵訪港的內地旅客共十二萬○九百四十一人次。

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