﻿青蛙博士組孤軍 拯救后海灣魚塘 ﻿

小如手指頭的盧文氏樹蛙，為劉惠寧冠上「青蛙博士」的頭銜。九○年代的新機場工程，令隱居赤鱲角一隅，與世隔絕的盧文氏樹蛙面對絕種危機。劉惠寧昔日率領拯救隊，為「原居民」搬村，延續了小樹蛙的繁衍，也奠定了投身保育的信念。



今年七月，劉惠寧辭退「米埔濕地總管」一職，自組「香港濕地保育協會」，問他原因，他笑說：「（濕地保育）無人肯出錢請人做，唯有自己做。」米埔屬自然保護區，固然有政府資助，但附近的后海灣魚塘，危機處處卻未獲關注。青蛙博士這次沒有龐大拯救隊，只有老友三兩人，規模大減，但決心未變，因為濕地乾了，受苦的豈止是盧文氏樹蛙？



劉惠寧是兩棲類動物專家，但他的興趣不止於青蛙。訪問當日，他隨身帶上望遠鏡，並不是為青蛙而帶，「除了青蛙，我也愛觀鳥。」



他熱愛動物，啟蒙自父親，「家裏附近有甚麼動物，我父親都會養，貓、鳥、白鴿，甚至是白老鼠。」他的科學考察精神，則始於中三。當年學校生物科老師鮑神父希望成立水族館，劉惠寧與數名同學自薦幫忙，數人走上西區龍虎山，卻被沿路溪間的蝌蚪、青蛙所吸引，更遇上水蛇，「當時我們以為蛇都是有毒，很驚，但又很想研究。」他們於是「膽粗粗」用網圍捕水蛇，最終得手，並帶回學校，「後來才知道牠是無毒的。」自此，學校就有一個讓他研究兩棲類動物的房間，「一見到罕有的生物，就捉回學校養。」



這種「捉來養」的做法，竟令劉惠寧成為「青蛙博士」。九○年代的玫瑰園計劃，令赤鱲角搖身一變成國際機場，但在機場尚未動工前，數以百計聚居島上的瀕危物種盧文氏樹蛙，意外受到全港矚目。劉惠寧當年獲資助研究盧文氏樹蛙，並準備拯救行動。



聽叫聲尋樹蛙



要尋找平均身長不足兩厘米的盧文氏樹蛙，原來不是靠眼看，而是用耳聽。劉惠寧當年，在多個夜深人靜的晚上，於山上尋找雄蛙求偶時發出的「噠噠噠」叫聲，只要走到聲音附近，以電筒定位，雄蛙即無所遁形。



拯救行動是劉惠寧的成名作，亦令他一直決心從事環團工作。直至今年四月，他辭去世界自然基金會香港分會（WWF）濕地保育總監，轉任私人顧問公司的保育及生態總監。



餘裕難得，他卻不敢偷懶，更在兩個月前成立香港濕地保育協會，擔任主席，並找來好友綠色力量副主席文志森義務幫忙。



米埔自然保護區生態受法例保障，但保護區邊界外的魚塘，近年有遭荒廢的、有被填平作堆貨的、更有被用作堆廢料的，米埔旁邊的濕地，正在變乾。在他眼中，米埔內外屬同一生態系統，難以分割，但「土地大辯論」的焦點，卻過份聚焦於填海與發展郊野公園。他於是趕在諮詢完結之前提交建議，容許發展商將位於濕地保育區的發展項目，轉移至外圍的濕地緩衝區，發展商換地後，更可增加房屋發展密度，但要將部份收益用作保育荒廢魚塘。



二○一一年加入WWF的他，當時正是接手與發展商合作發展毗鄰米埔的豐樂圍項目。雖然項目最終在爭議聲中，由WWF宣佈單方面結束合作，但劉惠寧回首風波，始終認為合作的想法並不是錯。



務實派的他傾向合作，「不少魚塘是私人土地，部份更是發展商擁有，做保育很倚靠政府及業權人，如果我們環團跟居民關係太『僵』，無互信就很難做，只講后海灣不可發展，發展商就不願意『坐低傾』。」過去我們相信，不發展也是一種保育，理論應用在濕地之上，卻是另一個故事。







