﻿醫生投身安老事業﻿ ﻿何汝祥堅持用心服務﻿

疾病面前，醫生被病人及家屬視為最後希望，但往往只有醫生自知自己不是神。本身是泌尿外科醫生的扶輪社地區總監何汝祥兒時赤貧，母親卻能含辛茹苦捱大九名子女，一直是他眼內的強人。然而何母晚年患認知障礙症，她由當初行動自如，到最後幾近無意識地臥病在牀。



行醫三十多年的何汝祥，面對無數病人，見盡無數生離死別，但憶起患認知障礙症的亡母，眼角不經意流露着傷感。香港地，生是難，有尊嚴地老去更是難，十八年前何汝祥想為當時僅七八十歲的父母尋找護老院安享晚年，走遍香港多個較有名氣的護老院，卻無一合心意，「一入去已聞到一陣味，牀位密麻麻，已想像到呢間護老院點樣對待老人家。」



無計可施之下，他把父母接回家自己照顧，才發現母親患上認知障礙症。何母由不懂夾餸，漸變成不懂張開口吃飯，甚至把廁紙筒誤當成水杯，更遑論認得家人的臉。照顧父母的經歷，激發何汝祥決定經營護老院，陪老人家好好走過人生最後階段，「目前我哋都只得兩間，企業化其實某程度上已失去人性化。」



悲歎企業化失去人性



見盡護老界的光怪陸離，他堅持做這行要有服務的心，可是他也承認照顧老人家，實在不易。「成日有人話，用約束衣好唔人道，其實有時綁住老人家都係怕佢跌落牀；有啲老人家好醒目，識得自己解結，咁就碌落牀。」他接受《東周刊》訪問時稱，要得到家屬理解也很困難，「老人家跌親，家屬又問，點解你唔睇住佢？」他無奈道。



儘管如此，他也堅持做護老服務，為了給基層的老人家一個有尊嚴的晚年。「細個嗰時都窮過，後來透過救助兒童會得到一對紐西蘭夫婦助養，因而得到受教育嘅機會。」六十一歲的何汝祥出身草根家庭，小時候住徙置區。他憶述人窮志不窮：「媽媽對我影響好深，佢教我哋做人要爭氣，唔可以輕言放棄。」



