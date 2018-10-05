﻿懲教「武狀元」灰狼﻿ ﻿退役不捨好拍檔﻿

當鐵漢遇上神犬，縱使情深緣淺，仍然刻骨銘心。被視為懲教署「鎮暴神犬」的「灰狼」，近日宣告光榮退休，可供市民申請領養，負責帶領執勤的二級懲教助理陳瑛傑，八年來與「灰狼」歷經幾許風雨，感情難以磨滅，懇請未來主人善待「灰狼」，讓其頤養天年：「灰狼，多謝你，祝退休生活愉快！」



懲教署上月十四日舉行別開生面歡送會，宣佈執勤八年的昆明犬「灰狼」正式退休，牠在該署警衞犬隊二級懲教助理陳瑛傑帶領下登場，其後轉往草坪散步，人犬不時四目交投，真情盡顯。



三十八歲的陳瑛傑笑談與「灰狼」相處八年樂事。他說，九九年成功投考懲教署後，○五年獲悉該署警衞犬隊有空缺，於是毛遂自薦，經過遴選和十二個星期訓練，翌年通過考試成功加入，開始帶領犬隻執勤，五年後為引入昆明犬前往內地，自此與「灰狼」結緣。



瑛傑憶述，懲教署二○一○年首度派員，前往位於雲南省的昆明公安部警犬基地選購昆明犬，當中以外表精靈的一歲犬「灰狼」最合眼緣，「和牠眼神交流了一會，就確定選牠。」



由於昆明犬天性較被動，與人建立關係需時，瑛傑表示耐性和愛心甚為重要，堅持每日帶「灰狼」散步，親自為牠梳毛，又於執勤前後陪伴用膳和玩耍，「朝夕相對，感情自然深厚。」他記得，多年前某次天災，導致監獄圍網破爛，他帶着「灰狼」冒雨通宵站崗，嚴防囚犯逃走，「風雨同路，印象很深刻。」



領養者將學控制犬隻



「灰狼」執勤時威風凜凜，追捕和跳躍均表現滿分，被警衞犬隊成員喻為「武狀元」，但瑛傑說神犬也有軟弱時刻，例如當他放大假外遊，多天沒有回來探望，牠會情緒低落，不願吃飯，直至他回來才回復正常。「罷食」足可印證瑛傑在「灰狼」心中的地位，往後他即使放長假，也抽空回來探視。



八年青春奉獻給懲教署，「灰狼」去年八歲時與其他三頭首批來港的昆明犬一同退休，因體格依然強健，獸醫認為可牠們繼續執勤，獲批延期半年退休。半年過去，牠再次通過身體檢查，署方基於犬隻「勞工條例」－規定九歲必須退休，因此「灰狼」須與懲教署再會。



為讓「灰狼」晚年生活幸福，領犬員瑛傑享有優先領養權，他說，早前已向署方申請，惟家中已飼養一頭小狗，加上寓所面積不夠寬敞，最終不獲批准。市民可填表申請領養退休警衞犬，成功申請者將學習牽引和控制犬隻。



瑛傑補充，由於昆明犬天性慢熱，「灰狼」曾受訓練，因此防衞意識強烈，需時適應新主人和居住環境；希望領養者可給予加倍愛心，讓牠幸福生活，「灰狼，再見了。」



