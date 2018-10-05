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15空氣監測點污染水平甚高

2018-10-05 列印
■環保署在十五空氣監測站錄得空氣污染水平，荃灣、東涌和沙田最嚴重。 資料圖片
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　　環保署昨日在十五個空氣監測站錄得空氣污染達甚高水平，其中荃灣、東涌和沙田最為嚴重，有地區污染物細懸浮粒子（PM2.5）、空氣污染物臭氧（O3）的濃度也超出世衛標準一倍。

　　截至昨午四時，環保署在空氣質素健康指數上除了在荃灣、東涌和沙田錄得九點外，其他地區平均錄得八點，空氣污染達甚高水平。污染物細懸浮粒子（PM2.5）濃度，銅鑼灣錄得四十八點九微克，按小時值比世衛標準高出接近一倍；空氣污染物臭氧（O3）的濃度也非常高，當中最高的地區沙田錄得二百三十七點五微克，按小時計，較世界衛生組織標準一百微克超出一倍以上。

　　環保署呼籲，心臟病或呼吸系統疾病患者、兒童及長者應盡量減少戶外體力消耗和減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

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