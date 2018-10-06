肥媽節目「好介紹」 食安警告有蟲 鯇魚不可生食

無線電視（TVB）推出節目《大灣區活好D》，內容惹爭議。節目近日一連兩集介紹鯇魚魚生，主持人肥媽大讚好味，惟食安中心及衞生署衞生防護中心先後在facebook發帖，提醒市民鯇魚屬淡水魚，易有寄生蟲，進食前應徹底煮熟。TVB回應，生魚片屬當地流行菜餚，強調並沒鼓吹觀眾食用。



涉事節目《大灣區活好D》主要介紹大灣區城市的衣食住行，周二起連續兩日播出，都分別推介當地的招牌魚生及鯇魚魚生。肥媽在節目中大讚師傅放血技巧好：「你睇啲魚完全無血，所以一啲都唔腥。」衛生防護中心昨日發文警告：「市民如生吃鯇魚，有機會受到感染。」食安中心則指：「最近有電視節目介紹用鯇魚製作魚生，引起關注。」



肝吸蟲寄生 增患癌風險



食安中心估計，本港腸道寄生蟲感染個案逾八成是由中華肝吸蟲所致，吃下含有囊狀幼蟲的生或未經徹底煮熟的淡水魚，會令人感染中華肝吸蟲。衛生防護中心指出，淡水魚除了附致病菌，更可能有寄生蟲；鯇魚容易附帶肝吸蟲，慢性肝吸蟲感染會損害膽管和肝臟，增加患膽管癌的風險，即使用酒、醋及日式芥辣等均不能殺死寄生蟲，呼籲公眾進食鯇魚前應徹底煮熟，強調：「絕不適宜用來製作魚生！」



家庭醫生關嘉美表示，許多刺身都屬「高危一族」，淡水魚更甚。由於現時水質污染嚴重，即使是港人常吃的「三文魚」亦有進食風險，一旦進食不乾淨的生魚片，輕則腸胃炎、腹瀉，重則有機會導致寄生蟲、肝炎，嚴重甚或引致暴發性肝衰竭而死亡。



無線：主持人介紹順德文化



無線電視發言人指，有關節目內容主要了解順德當地飲食文化及風俗習慣，當中生魚片是當地流行菜餚，不同傳媒亦有報道；肥媽當日在朋友的家作客，而非餐廳，朋友盡地主之誼，以最地道佳餚款待，強調肥媽及主持並沒鼓吹觀眾食用。