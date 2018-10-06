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名大狀97歲母撞車 180萬瑪莎拉蒂遭強吻

2018-10-06 列印
■資深大律師梁冰濂（左）的九十七歲母親Joan（右）為涉事司機。
■銀色私家車泊車時失控，撞向瑪莎拉蒂轎跑車。警員接報到場，調查該宗意外。
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        金鐘前晚發生高齡女司機駕車至JW萬豪酒店疑泊位失控，與一輛價值近二百萬的跑車碰撞，當時車上有三名女子，司機為資深大律師梁冰濂的九旬母親，事件中幸無人受傷。有醫生指出，長者是否適宜駕駛不是看年齡，須視乎檢查時的實際身體健康狀況。運輸署發言人表示，至今年六月底止，本港約有二百二十六萬人持有有效香港私家車正式駕駛執照，年齡最長者為一百零二歲，現時法例沒有對駕駛執照持有人設立年齡上限。

        金鐘前晚發生高齡女司機駕車至JW萬豪酒店疑泊位失控，與一輛價值近二百萬的跑車碰撞，當時車上有三名女子，司機為資深大律師梁冰濂的九旬母親，事件中幸無人受傷。有醫生指出，長者是否適宜駕駛不是看年齡，須視乎檢查時的實際身體健康狀況。運輸署發言人表示，至今年六月底止，本港約有二百二十六萬人持有有效香港私家車正式駕駛執照，年齡最長者為一百零二歲，現時法例沒有對駕駛執照持有人設立年齡上限。
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