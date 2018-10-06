FCC副主席工作簽證續期遭拒

香港記者協會發聲明指，馬凱自二○一六年在香港《金融時報》工作，今次是他首次遭拒絕續領簽證申請，質疑事件與外國記者會早前邀請香港民族黨召集人陳浩天演講有關，令人懷疑是次拒發簽證，屬「秋後算帳」的行為，重申言論和新聞自由是香港成功的基石，促請政府重新考慮有關決定。
民主黨立法會議員涂謹申指，馬凱無干犯刑事罪行，亦沒有違反簽證條件，認為類似做法在內地常見，但無想過在本港發生，批評政府令本港變得似內地。
無線電視（TVB）推出節目《大灣區活好D》，內容惹爭議。節目近日一連兩集介紹鯇魚魚生，主持人肥媽大讚好味，惟食安中心及衞生署衞生防護中心先後在facebook發帖，提醒市民鯇魚屬淡水魚，易有寄生蟲，進食前應徹底煮熟。TVB回應，生魚片屬當地流行菜餚，強調並沒鼓吹觀眾食用。 涉事節目《大灣區活好D》主要介紹大灣區城市的衣食住行，周二起連續兩日播出，都分別推介當地的招牌魚生及鯇魚魚生。肥媽在節目中大讚師傅放血技巧好：「你睇啲魚完全無血，所以一啲都唔腥。」衛生防護中心昨日發文警告：「市民如生吃鯇魚，有機會受到感染。」食安中心則指：「最近有電視節目介紹用鯇魚製作魚生，引起關注。」 ...
2018-10-06
美國副總統彭斯（Mike Pence）周四發表演講時，狠批中國試圖干涉美國內政及選舉，且對中國內外政策進行無端指責。中國外交部發言人華春瑩昨日回應指，美方對中國的內外政策進行種種無端指責，誣衊中方干涉...
2018-10-06
據外媒美國有線電視新聞網（CNN）報道，著名物理學家愛因斯坦於離世前一年，即一九五四年一月，親筆撰寫的「上帝之信」（God Letter）將於十二月四日在美國紐約拍賣，估值一百五十萬美元（一千一百七十三萬港元）。這封信是愛因斯坦寫給猶太裔哲學家古特金（Erik Gutkind）的，也是他對古特金著作《選擇生命：聖經中的革命號召》（Choose Life︰ The Biblical Call to Revolt）的讀後感。 愛因斯坦在信中寫道：「上帝對我來說，只不過是一種措辭和人類弱點的產物，聖經則是一本值得尊重、但無論如何仍屬原始幼稚的遠古傳說文集。再怎麼細緻地的詮釋，（對...
2018-10-06
主打迷你戶的油塘臨海新盤海傲灣，首批推出130伙開放式至兩房戶應市，提供最多10.75%折扣，開放式戶393.5萬入場，首張價單中有10伙單位，折實價低於400萬。 九龍建業事務及銷售部總經理...
2018-10-06
美國經濟數據強勁，聯儲局主席鮑威爾亦發言看好經濟前景，市場憂慮通脹幅度及加息步伐較預期快，刺激美國國債孳息率抽升，10年期債息創七年新高，震散全球股票市場，港股弱勢持續，恒指收跌51點，第四季首周表現不濟，全周（四個交易日）累瀉1215點，是八個月以來最大單周跌幅。 港股隨外圍低開，恒指曾急挫250點，低見26373點，但內地假期即將結束，A股市場將於下周一恢復交易，為港股提供心理支持，重現買盤支持，指數跌幅稍為收窄，恒指收報26572點，跌51點；國指跌17點，收報10530點，大市成交768億元。 據外媒報道，解放軍把只有白米般細小的惡意晶片，置入國產伺服器底板...
2018-10-06
曼聯領隊摩連奴公開和中場大將保羅普巴鬧翻，逾十名隊友支持後者群起抗爭，但盧卡古、費蘭尼、尼曼查馬迪和勞基梳爾仍堅定「膜拜」狂人。這四名「摩教門徒」徒今季英超共入五球，佔全隊一半，今晚聯賽勢領軍主場擊退本季仍未開齋的紐卡素，護主心切「主勝」穩開。（Now621台周日凌晨0:30直播） 摩連奴季前先跟安東尼馬迪爾鬧翻，早前又褫奪保羅普巴副隊長資格，將帥不和一發不可收拾，逾十名球員加入「反摩」行列。 不過，紅魔陣中仍有四位意志堅定的「摩教門徒」，他們更是三線核心，左閘勞基梳爾本季英超收錄入球和助攻各一；防守中場尼曼查馬迪做好中場屏障角色；中場悍將費蘭尼制空力強乃攻守要素；...
2018-10-06
匯集多個家具及電子產品商舖的大型商場Mega Box，由即日開始推出家居用品優惠，當中包括較大型的沙發、櫃子，亦有小型實用家居擺設如花盆、儲物架等，想為居室增添生氣，就要留意喇！ 東九龍大型商...
2018-10-06
好多活躍於8、90年代嘅藝人近年鹹魚翻生，但亦有息影後甘於平淡。好似同樣篤信密宗嘅第一代「晶女神」關秀媚(Suki)和歌手甄楚倩(Yolinda)咁，前者五十有二，食「鮮肉男友」保凍齡。另一邊廂，嫁咗...
2018-10-06
上海回來跟電影圈的朋友吃飯，她問我看了《黃金兄弟》沒有？我說剛回來，還沒看。她說那快去看，因為好久沒有看見這種我們熟悉的港產片了。 說來也巧，就在這天傍晚，收到鄰居湯盈盈的短訊，說把兩張電影票放在我信...
2018-10-06
十月一日中國國慶，香港只有一天假期，但在內地卻是全年最重要長假之一，部分政府部門放假一星期，當中包括邊防及海關部門。因此過去一個星期，所有往來沙田和從化馬場的馬匹運輸工作均全部暫停，待至周三才會全面恢復， 屆時將有超過二十匹賽駒由沙田運往從化，翌日亦有相若數目的馬匹在由從化運港，由於運送馬匹數目太多，馬會有可能要從其他部門抽調人手作出協助。 馬場浮世繪
2018-10-06