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FCC副主席工作簽證續期遭拒

2018-10-06 列印
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　　外國記者會副主席、英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet，圖左），被特區政府拒絕工作簽證續期申請。香港記者協會對事件表示震驚及憤怒，質疑是否與馬凱在外國記者會（FCC）的工作有關，又指過往駐港外籍記者遭拒發工作簽證「絕無僅有」，要求政府就事件解釋原因。

　　香港記者協會發聲明指，馬凱自二○一六年在香港《金融時報》工作，今次是他首次遭拒絕續領簽證申請，質疑事件與外國記者會早前邀請香港民族黨召集人陳浩天演講有關，令人懷疑是次拒發簽證，屬「秋後算帳」的行為，重申言論和新聞自由是香港成功的基石，促請政府重新考慮有關決定。

　　民主黨立法會議員涂謹申指，馬凱無干犯刑事罪行，亦沒有違反簽證條件，認為類似做法在內地常見，但無想過在本港發生，批評政府令本港變得似內地。
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