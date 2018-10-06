﻿沙呂小學校長否認挪遊學費﻿﻿﻿

浸信會沙田圍呂明才小學被指遊學團帳目混亂，疑有人挪用公款，過去七年將部份款項存入私人戶口。教育局證實收到投訴，並正與學校跟進。校長薛鳳鳴（見圖）昨日開腔回應，否認私下挪用學生交流團費用，解釋將部份團費存入學校夾萬及同事戶口，是為求方便，亦承認當中財務安排有改善空間，並為此致歉。



浸信會沙田圍呂明才小學過去七年，為小三至小六學生、約二百名學生舉辦澳洲交流團，涉及款項約二百八十七萬。每人團費為一萬四千港元，另需繳付二千五百至四千澳元現金，作住宿及參觀費用。校長薛鳳鳴解釋，自辦交流團是為了免卻旅行社或代辦機構之佣金，並由法團校董會委任家教會處理財務。



薛鳳鳴表示，早前被指曾挪用學生費用作自駕遊和當地玩樂之使費，是「絕對失實」；費用只涉及學生的學習、住宿和交通開支，而家長在出發前已了解及同意有關安排。至於當中將團費傳入另一名教師兼家教會司庫文雁菁的私人帳戶，薛解釋，由於家教會認為申請外幣戶口手續繁複，加上公營學校較少開設外幣戶口，故先存入文雁菁的戶口。



有傳校長沒有按通告寫明般，將餘款撥入「學校發展基金」，而是鎖在校長室夾萬內。她澄清，會把用剩的餘款放入學校夾萬，現時有約三萬澳元（即約十七萬港元）放在裏面。而過去多年來，夾萬款項的狀況都記錄在試算表，但只有校長一人可查閱，薛承認現金處理方式有改善地方。



將聘核數師核帳



為釋除疑慮，校方表示，將聘請專業核數師，審核過去七年澳洲交流團的帳目，報告亦會盡快向家長交代。教育局證實收到有關投訴，正在調查跟進，強調所有學校收入須存入以學校名義開設的銀行帳戶內，也要保留帳目及憑單不少於七年供當局查閱。



