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海關破貨櫃藏私煙值140萬元

2018-10-06 列印
■香港海關在屯門內河碼頭驗貨，當場檢獲三十萬支私煙。
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　　海關破獲歹徒利用貨櫃走私香煙及雜貨來港案，關員發現一個由內地來港，報稱載有雜貨的四十呎貨櫃有可疑，開櫃檢查時，揭發貨櫃內有總值一百四十萬元未報關私煙及雜貨。海關調查行動仍進行中，暫無人被捕。

　　早前一個四十呎貨櫃，經水路由廣州運抵港，貨櫃報稱運載雜，關員覺得可疑，前日在屯門內河船碼頭驗貨場開櫃查驗時，發現櫃內有二十八紙箱共約三十萬支私煙，市值八十萬元，應課稅值六十萬元。另外有二千七百零五箱未列艙單雜貨，估計市值三十萬元，於是將全部貨物扣查。案件關員仍調查中，暫時無人被捕。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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