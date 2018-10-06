本案首被告李冠傑昨早未有到庭。管理公司一方大律師透露，公司已於上月二十八日的聆訊後以交替方式，將傳訊令狀送達予本案的次被告，即任何非法佔用或逗留在時代廣場公共空間的街頭表演者及相關人士，包括在時代廣場公共空間張貼告示、在報章刊登廣告和上載入稟狀至時代廣場網站。惟直至今次聆訊前，無人向法庭表示將代表次被告出庭答辯，故公司要求法庭對次被告頒發臨時禁制令。
高院頒令 時代廣場禁街頭表演
本案首被告李冠傑昨早未有到庭。管理公司一方大律師透露，公司已於上月二十八日的聆訊後以交替方式，將傳訊令狀送達予本案的次被告，即任何非法佔用或逗留在時代廣場公共空間的街頭表演者及相關人士，包括在時代廣場公共空間張貼告示、在報章刊登廣告和上載入稟狀至時代廣場網站。惟直至今次聆訊前，無人向法庭表示將代表次被告出庭答辯，故公司要求法庭對次被告頒發臨時禁制令。
肥媽節目「好介紹」 食安警告有蟲 鯇魚不可生食
無線電視（TVB）推出節目《大灣區活好D》，內容惹爭議。節目近日一連兩集介紹鯇魚魚生，主持人肥媽大讚好味，惟食安中心及衞生署衞生防護中心先後在facebook發帖，提醒市民鯇魚屬淡水魚，易有寄生蟲，進食前應徹底煮熟。TVB回應，生魚片屬當地流行菜餚，強調並沒鼓吹觀眾食用。 涉事節目《大灣區活好D》主要介紹大灣區城市的衣食住行，周二起連續兩日播出，都分別推介當地的招牌魚生及鯇魚魚生。肥媽在節目中大讚師傅放血技巧好：「你睇啲魚完全無血，所以一啲都唔腥。」衛生防護中心昨日發文警告：「市民如生吃鯇魚，有機會受到感染。」食安中心則指：「最近有電視節目介紹用鯇魚製作魚生，引起關注。」 ...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
批美亂指責干涉別國內政 華春瑩：彭斯指控無中生有
美國副總統彭斯（Mike Pence）周四發表演講時，狠批中國試圖干涉美國內政及選舉，且對中國內外政策進行無端指責。中國外交部發言人華春瑩昨日回應指，美方對中國的內外政策進行種種無端指責，誣衊中方干涉...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
愛因斯坦親筆撰「上帝之信」 估值1173萬
據外媒美國有線電視新聞網（CNN）報道，著名物理學家愛因斯坦於離世前一年，即一九五四年一月，親筆撰寫的「上帝之信」（God Letter）將於十二月四日在美國紐約拍賣，估值一百五十萬美元（一千一百七十三萬港元）。這封信是愛因斯坦寫給猶太裔哲學家古特金（Erik Gutkind）的，也是他對古特金著作《選擇生命：聖經中的革命號召》（Choose Life︰ The Biblical Call to Revolt）的讀後感。 愛因斯坦在信中寫道：「上帝對我來說，只不過是一種措辭和人類弱點的產物，聖經則是一本值得尊重、但無論如何仍屬原始幼稚的遠古傳說文集。再怎麼細緻地的詮釋，（對...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
海傲灣開放戶393萬入場
主打迷你戶的油塘臨海新盤海傲灣，首批推出130伙開放式至兩房戶應市，提供最多10.75%折扣，開放式戶393.5萬入場，首張價單中有10伙單位，折實價低於400萬。 九龍建業事務及銷售部總經理...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯想遭洗倉 勁插15% 加息陰霾 恒指全周瀉1215點
美國經濟數據強勁，聯儲局主席鮑威爾亦發言看好經濟前景，市場憂慮通脹幅度及加息步伐較預期快，刺激美國國債孳息率抽升，10年期債息創七年新高，震散全球股票市場，港股弱勢持續，恒指收跌51點，第四季首周表現不濟，全周（四個交易日）累瀉1215點，是八個月以來最大單周跌幅。 港股隨外圍低開，恒指曾急挫250點，低見26373點，但內地假期即將結束，A股市場將於下周一恢復交易，為港股提供心理支持，重現買盤支持，指數跌幅稍為收窄，恒指收報26572點，跌51點；國指跌17點，收報10530點，大市成交768億元。 據外媒報道，解放軍把只有白米般細小的惡意晶片，置入國產伺服器底板...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「摩教」潰而不崩 門徒護主
曼聯領隊摩連奴公開和中場大將保羅普巴鬧翻，逾十名隊友支持後者群起抗爭，但盧卡古、費蘭尼、尼曼查馬迪和勞基梳爾仍堅定「膜拜」狂人。這四名「摩教門徒」徒今季英超共入五球，佔全隊一半，今晚聯賽勢領軍主場擊退本季仍未開齋的紐卡素，護主心切「主勝」穩開。（Now621台周日凌晨0:30直播） 摩連奴季前先跟安東尼馬迪爾鬧翻，早前又褫奪保羅普巴副隊長資格，將帥不和一發不可收拾，逾十名球員加入「反摩」行列。 不過，紅魔陣中仍有四位意志堅定的「摩教門徒」，他們更是三線核心，左閘勞基梳爾本季英超收錄入球和助攻各一；防守中場尼曼查馬迪做好中場屏障角色；中場悍將費蘭尼制空力強乃攻守要素；...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
家居電子節 即日開催
匯集多個家具及電子產品商舖的大型商場Mega Box，由即日開始推出家居用品優惠，當中包括較大型的沙發、櫃子，亦有小型實用家居擺設如花盆、儲物架等，想為居室增添生氣，就要留意喇！ 東九龍大型商...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
過氣肉女 47歲甄楚倩 露腩肉湊仔 52歲關秀媚 滑肌激凸
好多活躍於8、90年代嘅藝人近年鹹魚翻生，但亦有息影後甘於平淡。好似同樣篤信密宗嘅第一代「晶女神」關秀媚(Suki)和歌手甄楚倩(Yolinda)咁，前者五十有二，食「鮮肉男友」保凍齡。另一邊廂，嫁咗...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——黃金兄弟
上海回來跟電影圈的朋友吃飯，她問我看了《黃金兄弟》沒有？我說剛回來，還沒看。她說那快去看，因為好久沒有看見這種我們熟悉的港產片了。 說來也巧，就在這天傍晚，收到鄰居湯盈盈的短訊，說把兩張電影票放在我信...
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——從化運馬作業周三全面恢復
十月一日中國國慶，香港只有一天假期，但在內地卻是全年最重要長假之一，部分政府部門放假一星期，當中包括邊防及海關部門。因此過去一個星期，所有往來沙田和從化馬場的馬匹運輸工作均全部暫停，待至周三才會全面恢復， 屆時將有超過二十匹賽駒由沙田運往從化，翌日亦有相若數目的馬匹在由從化運港，由於運送馬匹數目太多，馬會有可能要從其他部門抽調人手作出協助。 馬場浮世繪
2018-10-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6