高院頒令 時代廣場禁街頭表演

銅鑼灣時代廣場的管理公司上月二十四日入稟高等法院，控告街頭表演組織「City Echo」創辦人李冠傑和其他表演者，阻塞通道及製造噪音，要求法庭頒令禁止他們佔用時代廣場的公共空間，並賠償管理公司損失。案件昨早再提訊，法官正式頒發臨時禁制令，禁止街頭表演者在時代廣場公共空間演出，直至針對李冠傑的申索聆訊完結或法庭另作命令。



本案首被告李冠傑昨早未有到庭。管理公司一方大律師透露，公司已於上月二十八日的聆訊後以交替方式，將傳訊令狀送達予本案的次被告，即任何非法佔用或逗留在時代廣場公共空間的街頭表演者及相關人士，包括在時代廣場公共空間張貼告示、在報章刊登廣告和上載入稟狀至時代廣場網站。惟直至今次聆訊前，無人向法庭表示將代表次被告出庭答辯，故公司要求法庭對次被告頒發臨時禁制令。







