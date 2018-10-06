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印少年超市偷酒被捕　疑同黨後巷縱火報復

2018-10-06 列印
　　銅鑼灣記利佐治街一間通宵營業超級市場，昨凌晨四時許，遭三名南亞少年偷酒，但被醒目職員發覺可疑監視識破，當一名十八歲印度少年偷走酒架上一支值八十八元威士忌酒，放入褲頭及用T恤遮掩，未付款離開時，即上前將其截停及報警，但兩名同黨則在後門逃脫。

　　警員到場調查後，以涉嫌盜竊將被捕少年帶署，以及取走閉路電視錄影追緝在逃同黨。但警員離開不足一小時，有關超市後巷擺放的一批紙皮兩度遭人縱火焚燒，幸職員及時發現撲滅。一名四十六歲姓郭職員認為事態嚴重報警。警方調查後，懷疑偷酒賊的同黨，不滿同伴被捕而報復；檢走後巷閉路電視追緝狂徒。

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