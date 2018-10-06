業務及營運轉變 無線裁員150人

無線電視宣佈，裁減約一百五十名員工，分別來自TVB周刊、製作統籌部、美術分部及非戲劇製作，並於昨日起生效，受影響人數佔目前整體職員人數約百分之四。



無線發言人指，裁減職位是一個困難的決定，但由於公司需要面對業務環境及營運需要的轉變，會繼續投資提升製作，以及將資源投放於發展中和新的業務。



無線藝人馬國明表示，未知裁員會否影響相熟同事，但希望不會影響公司節目的製作質素。另一藝人黃心穎表示，同行業有職員被裁，「就算識唔識都覺得好可惜，而裁員對製作質素的影響我控制唔到，惟有做好自己本份，希望不要再裁員。」



