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黃金周蛇匪多　又有獨立屋遭爆竊

2018-10-06 列印
　　港島多個豪宅在「十一」黃金周遭「蛇匪」攻陷！昨晨七時許，淺水灣道一間獨立屋豪宅遭賊人撬毀一樓露台趟門潛入爆竊，四十八歲英籍女戶主起牀發現報警。戶主經點算後，證實損失首飾及現金等約值十三萬元，成為過去一連四日內，港島區第五宗豪宅爆竊案。

　　本月二日起一連三天，跑馬地、大潭、山頂及淺水灣，共發生四宗豪宅爆竊，警方調查後，不排除為內地匪徒，趁「十一」黃金周來「吸金」，估計至少有兩幫「蛇匪」，懷疑他們仍藏匿山頭。昨晚九時，警方調動機動部隊，連同水警人員及直升機配合下，出動近百人，在淺水灣道至赤柱一帶山頭，展開海陸空大規模通宵搜山行動。

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