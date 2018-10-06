﻿層壓式傳銷「氫水」﻿ ﻿學生拉人頭搵快錢﻿

社交平台經常湧現大量搵快錢的廣告，本報發現多個以「odc_」開首的帳戶，近月頻出帖文，廣招學生代理一種名為「還原性氫水」的護膚品，標榜周薪過萬。記者放蛇約見一名代理，對方稱其公司直銷一種專利研發含氫的護膚產品，若要賺錢需先付至少逾千元入會，再在社交平台發帖，招攬新血加盟賺佣金。惟有關產品的專利、技術及產地卻疑點重重，學生以拉人頭的方式傳銷，隨時犯法。



記者佯裝求職者，向其中一名以「odc_」名稱開首的IG用戶查詢詳情，對方聲稱幫ODC公司做市場推廣後，便可獲發獎金，並游說記者面談。記者按指示到旺角會晤，一名年約十六歲、自稱「小白」的少女首先出現，其後另一名約二十多歲的金髮女「高妹」加入。



據悉，高妹為ODC代理團隊的上線，負責協助下線接見客人，推銷產品及計劃。她稱ODC為直銷公司，專賣含有氫的產品，公司的專利技術可將氫鎖存於護膚品中，所有產品全是日本製造。



介紹完產品的功效後，高妹卻指產品只是輔助工具，要賺錢的話便要投資，加入成為會員，她向記者展示「ODC國際計劃」，稱現時只要投資八千五百元，便可開一張銀卡，另找三人成為銀卡會員，便自動升級為金卡會員，享有更高的獎金比例。



為親身體驗「還原性氫水」的神奇功效，記者要求到ODC位於尖沙咀的展覽室試用產品。高妹向記者展示以塑膠包裝的「還原性氫水」，她在記者的左邊臉試用，更拍下前後對比圖，不斷誇大其功效，惟記者只感到冰凍感覺，未見任何神奇效果。



記者其後繳付一千一百元成為VIP會員，小白隨即教授記者如何在IG及facebook等平台招攬新血，包括開設以「odc_」名稱開首的IG帳戶、撰寫個人資料，加上「100%回本唔蝕」等字眼。



吹噓技術專利



小白指記者若要正式加入，必先提供身份證及銀行卡影印本，記者拒絕提供，並向其上線高妹要求退款遭拒，「你轉帳即代表你願意消費。」記者提出該公司通告指明有七天冷靜期的購物保障，糾纏近三周才獲退款。



就代理聲稱有關氫原子鎖存技術已獲專利，記者翻查ODC網頁及其所提供的產品介紹，均找不到相關記載；致電ODC職員查詢專利名稱及號碼，對方指如非公司會員，公司不會提供該技術專利號碼。另外，就代理表示ODC所有產品均是「日本製造」，包裝盒卻以簡體字註明產地為廣東，記者要求解釋，該公司稱：「製成品雖在內地包裝，但內容物來自日本。」



大律師陸偉雄了解個案後表示，如產品聲稱原產地來自日本，真正產地為內地或其他國家，產品又聲稱含有氫成份，在包裝或說明書卻沒列明相關成份及用途，則有可能違反《商品說明條例》。







