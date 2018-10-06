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﻿15條專線小巴周日加價　最多加一元

2018-10-06 列印
　　繼早前的士申請加價後，綠色專線小巴亦加價。因營運商運作成本上升，運輸署發出通告批准至少十五條綠色專線小巴線加價，由十月七日開始生效。

營運商：提供八個月折扣優惠

　　當中十三條路線，主要服務南港島區，當中包括4A、4B、4C、N4A、N4C、N4X、4M、4S、5、5M、8、8X和35M，加幅由百分之四點八至百分之十二不等。當中，行走香港仔至銅鑼灣的五號專線小巴，由八元八角加至九元八角。另外兩條小巴線為行走鑽石山至大角嘴的70及70A，均由八元三角加至九元。營運商指會由加價日起至明年中，提供為期約八個月的折扣優惠。
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