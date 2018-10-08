﻿太平洋海水變暖 有利颱風形成 天文台長警告：11月仍會打風！

山竹強襲香港，市民體驗到超強颱風的殺傷威力，雖然香港避過這次風劫，但天文台台長岑智明指出，傳統風季季節已過，惟太平洋海水仍暖，有利颱風形成，他預計本港在十、十一月仍可能打風，呼籲市民勿掉以輕心。他透露，當局正研究超強颱風正面吹襲香港的應變措施。



天文台台長岑智明昨天表示，九月是傳統最多颱風的季節，十月踏入秋天，風季高峰期應已過，但現在太平洋海水仍溫暖，所以將繼續有颱風生成，以往亦有例子在十月和十一月時生成颱風，吹襲菲律賓後再直向香港，因此公眾不應掉以輕心。岑智明又指，全球暖化明顯，有颱風進入南海再加上季候風，風力可以很強。



港府要有防災新措施



超強颱風山竹威力驚人，襲港期間，吐露港最高潮水位達四點六九米，是在戰後僅次於颱風溫黛。岑智明直言，當時連天文台大樓被強風吹至搖晃，數十年來都未試過。他續指，年初時預計今年會有五至八個颱風，現在已經出現六個，希望不要再多。他呼籲市民經過今次風災，若發現窗戶不夠堅固，要考慮加固，而家中亦要準備電筒等工具，以防失去電力供應。



有災前預報指山竹將不經呂宋直指香港，他指若以一個字形容就是「驚」，兩個字就是「好驚」。山竹趨近本港前，幸好被呂宋阻隔，令其最高風力由每小時二百五十公里減至一百七十五公里，而當時香港亦非最高潮水和漲潮時間，令風力減弱不少。



岑智明認為，政府災害應變不錯，惟預防勝於治療，有史至今仍未有超強颱風在香港登陸，以現時的風力紀錄，都不能反映屆時將會出現的情況，因此氣候變化督導委員會正在研究，將來如有超強颱風吹正香港時，當局應推出甚麼新防災措施。



岑智明期望未來在天災預警時，作出改善，如實時共享資訊。他續指，日本人在災前會準備好防災包，內裏有手動發電收音機獲取資訊，亦有「銀雞」（哨子），在危急時呼叫救援人員，他認為香港未來可作參考。



