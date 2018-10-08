﻿曾與塔利班談判 ﻿﻿人道工作者膺傑青﻿

第四十六屆十大傑出青年選舉結果出爐，六男兩女獲獎，其中葉維昌原任職投資銀行白領，十年前毅然轉行至人道支援工作，曾赴阿富汗與塔利班組織談判，營救被綁架的學生人質。



國際青年商會昨日公佈「二○一八年十大傑出青年選舉」結果，其中一名得獎者、紅十字國際委員會區域市場主管葉維昌，現年三十七歲，曾赴阿富汗、巴勒斯坦、約旦等槍林彈雨的戰區，擔任紅十字國際委員會的駐外代表。有一次，三十多名阿富汗大學師生遭塔利班綁架，經葉維昌與塔利班份子周旋談判後，對方終願意釋放學生人質。



屋邨長大 曾任投行



葉維昌亦曾直擊緬甸山區，幫助羅興亞人與被囚的家人聯絡。他表示，災民不僅需要物資援助，「更重要的是陪他們捱過艱難的時刻，讓他們感覺到希望仍然存在，這是最重要的價值及意義。」



葉維昌自言，自己在屋邨長大，家境不富裕，即使大學時期立志參與人道支援工作，但踏入社會，先任職投資銀行四年，以積極儲蓄，確保家人有較穩定的生活。辭職後，他赴日本就讀有關國際關係及國際法的課程，期間苦讀法文，終如願以償，成為紅十字國際委員會的駐外代表。



李慧詩林凱源同獲殊榮



另外七名傑青，包括港隊單車代表運動員李慧詩、GOGOVAN聯合創辦人兼行政總裁林凱源、為治療罕見病病人首批遺傳學及基因組學專科醫生莊淑貞、浸信會天虹小學前校長朱子穎、印度裔棟篤笑表演者「阿V」、去年成功攀登珠穆朗瑪峰的物理治療師吳俊霆和風濕免疫科醫生余嘉龍。



