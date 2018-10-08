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IVE生助肯尼亞人改善生活

2018-10-08 列印
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　　剛過去的暑假，十一名香港專業教育學院（IVE）的學生前往肯尼亞（見圖），運用所學協助當地居民改善生活；探訪當地家庭及學校等，了解當地人民的生活及教育制度。由於當地電力供應不足，學生向居民介紹「重力燈」租用計劃，利用地心吸力推動齒輪產生電能的「重力燈」可以為他們帶來穩定的照明。又探訪基圖伊郡的婦女組織Umiisyo Wa Kanyonga，並運用事先籌得的款項為她們租用農田及購買水泵，協助她們復耕。

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