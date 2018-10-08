據悉，當時只有女事主及其孫在家，她恐怪漢斬人及傷其孫兒，立即抱起躲在一旁。幸怪漢未有傷人並帶刀離開，婦人驚魂甫定報警。警員到場在汀角路截獲二十八歲姓陳疑人，在其身上及路邊檢回涉案利刀及鉸剪，以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕，並將其送院檢驗。案中無人受傷。
大埔怪漢稱被追殺闖入屋
據悉，當時只有女事主及其孫在家，她恐怪漢斬人及傷其孫兒，立即抱起躲在一旁。幸怪漢未有傷人並帶刀離開，婦人驚魂甫定報警。警員到場在汀角路截獲二十八歲姓陳疑人，在其身上及路邊檢回涉案利刀及鉸剪，以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕，並將其送院檢驗。案中無人受傷。
太平洋海水變暖 有利颱風形成 天文台長警告：11月仍會打風！
山竹強襲香港，市民體驗到超強颱風的殺傷威力，雖然香港避過這次風劫，但天文台台長岑智明指出，傳統風季季節已過，惟太平洋海水仍暖，有利颱風形成，他預計本港在十、十一月仍可能打風，呼籲市民勿掉以輕心。他透露...
2018-10-08
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污蔑中國干預選舉 《人民日報》指美領袖造謠
新華網於上周六發表一篇題為《並不高明的造謠術！〈人民日報〉評美國領導人污蔑中國的奇談怪論》。文章指美正副總統輪番聲稱，華試圖干預美國選舉，對內外政進行無端指責—不僅歪曲事實，還混淆是非。 文章指其謬論一是指責中國內外政策方向出現偏差是無稽之談。今年是中國改革開放四十周年來深化改革，並取得了巨大成就。中國人民現在享受著前所未有的自由和權利，對此中國人自己最有發言權。而美方戴著「有色眼鏡」看中國，只會產生偏見甚至得出錯誤結論。 該評論文章還指出美方指責中國干預美國選舉是子虛烏有。因為早在上世紀五十年代，中國就提出了著名的「和平共處五項原則」，其中一條便是互不干涉內政。對於美方誣...
2018-10-08
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逾千民眾國會山莊示威抗議 卡瓦諾宣誓就職最高法院大法官
美國參議院上周六在一片爭議聲中，以五十票對四十八票驚險通過確認飽受性醜聞困擾的卡瓦諾出任最高法院大法官。超過一千名群眾在國會山莊外示威抗議。卡瓦諾隨即在最高法院舉行的閉門儀式上，由首席大法官羅伯茨監誓宣誓就職，成為總統特朗普任內第二位獲委任的右傾大法官。 據美媒報道，出席會議的所有執政共和黨參議員都投贊成票。雖然卡瓦諾獲參議院確認已是意料中事，但贊成和反對票只是兩票之差，是自從一八八一年以來，參議院確認最高法院法官提名人選正、反票數最接近的一次。 進行表決之前數小時，大批示威者聚集在國會山莊外的階梯上，展示抗議標語及高叫「可恥」、「十一月來了」（意指中期選舉）的口號。部份人...
2018-10-08
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4房1套大戶 康威園長形大廳別致優雅
干德道貴為西半山豪宅集中地，如今次為大家介紹的老牌豪宅康威園，所有單位均為大碼戶型，用家主導，其中市場現有放盤，實用面積1550方呎，內穩裝潢雅致，可遠眺部分維港海景。 老牌屋苑康威園樓齡約4...
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本月十五日起降準1% 人行放水7500億救市
中美貿易戰火持續升溫，「十一」長假期外圍股市急挫，內地多個經濟指標令人擔憂，經濟形勢複雜多變。為穩定市場預期、支持實體經濟，人民銀行周日宣佈，由本月十五日起，將金融機構存款準備金率大幅下調一個百分點，預期將釋放增量資金七千五百億元（人民幣，下同）。 分析認為，人行貨幣政策寬鬆度加碼，目前通脹穩定，人民幣匯率預期管理有較好效果，為降準提供政策空間，預計降準仍會持續，下一次降準時機有可能在明年年初、春節之前。 人民幣不會形成貶值壓力 人行宣佈，為進一步支持實體經濟發展，改善商業銀行和金融市場的流動性結構，降低融資成本，引導金融機構繼續加大對小微企業、民營企業及創新型企業...
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右路施襲 海灣者封 「侯」
西雅圖海灣者季初表現欠佳，不過七月底突然脫胎換骨豪取九連勝，主帥舒美沙直言陣中右路組合奇雲尼艾丹和基斯甸路爾丹擦出火花乃當中關鍵。這對右路拍檔周一美職可望領軍主場擊敗不擅客戰的侯斯頓戴拿模，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （Now638、有線614、654台明早10:30直播） 海灣者首二十輪美職只得四勝，但第廿一輪起成績突飛猛進，近十二場十勝兩負，劍指季後賽席位。教頭舒美沙歸功於右路孖寶：「右閘尼艾丹和右中場路爾丹默契十分好，前者後上助攻，拍檔便適時墮後補位。他們更可隨時互換位置，令陣形更機動。」他倆近十輪聯賽共貢獻兩球和兩助攻，助球隊取得八勝兩負。 對賽佔優讓...
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vivo V11水滴全熒幕
若然看膩了M字額或瀏海芒，是時候轉個「髮型」，vivo剛推出的中階新作V11，不但改用新鮮感十足的水滴全熒幕，6.41吋芒的屏佔比甚至要比旗艦NEX還高，加上同樣配備熒幕指紋，同時設有紅外線面部識別，...
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25歲梁雪瑤爆冷贏亞姐港區冠軍
2018亞洲小姐競選香港賽區決賽昨晚在亞視總台舉行，大會邀得陳志雲、陳嘉容、陳欣健、顧紀筠及前港姐梁佩瑚擔任評判。十位佳麗在表演嘉賓李幸倪（Gin Lee）的歌聲帶領下，穿白色比堅尼行貓步登場。 ...
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社論——做地球村的高端成員
新一屆傑出青年選舉結果公佈，有六男二女獲得殊榮，各人均具備重要的特質，值得社會褒揚，並推而廣之。 新一屆傑出青年名單中，葉維昌頗為矚目，他原任職投資銀行，儲夠錢確保家人生活安穩後，毅然放下高薪厚職，追逐個人理想，從事紅十字會的救援工作，他曾遠赴阿富汗與塔利班組織談判，營救被綁架的學生人質。葉維昌的故事，較為罕見，他以廣濶的視野，放眼世界，把個人的工作和抱負，在國際層面實踐，其經歷和成功，是非一般港人所能達至的。 其他傑青，各有不凡的成就。GOGOVAN聯合創辦人之一的林凱源，展現的創新精神，成就大事業；香港單車代表運動員李慧詩在賽場上奮戰不懈，不屈不撓，牽動港人的心，成為奮...
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伊時論事——緊守崗位
今屆日本短途馬錦標，香港代表「幸運如意」因陣上受傷而未能完成賽事。在細雨紛飛下，整個香港團隊被陰霾籠罩著，這也是筆者首次在外地採訪有種手足無措的感覺。 事發後，練馬師呂健威即場了解馬兒傷勢，寸步不離，在當地馬醫院的診斷後，這匹○七年主席短途獎冠軍證實左前腳懸韌帶斷裂，即使沒有性命危險，其競賽生涯也難免到達盡頭。 作為傳媒，我們必要在當下以最快的時間將賽事結果及馬兒狀況向公眾傳達。當時威哥既擔心馬兒傷勢，同時也要面對香港傳媒的訪問。 在深呼吸後，我終致電威哥，言語間他的聲線充滿失望及擔憂，畢竟「幸運如意」是他從練以來首匹一級賽頭馬。不得不說，這通電話有點殘忍，但我們仍要在可以...
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