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大埔怪漢稱被追殺闖入屋

2018-10-08 列印
■大埔富亨邨對開馬路發現刀。
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　　大埔富亨邨發生陌生漢尾隨住客返家，搶走利刀疑斬人驚魂！前晚六時許，富亨邨亨昌樓一單位，一名六十歲姓曾婦人，開門將垃圾放門外時，一名陌生男子突然闖入屋，一度聲稱被人追要求讓其躲藏，說罷便衝入廚房取出兩把菜刀、一把生果刀及一把鉸剪。

　　據悉，當時只有女事主及其孫在家，她恐怪漢斬人及傷其孫兒，立即抱起躲在一旁。幸怪漢未有傷人並帶刀離開，婦人驚魂甫定報警。警員到場在汀角路截獲二十八歲姓陳疑人，在其身上及路邊檢回涉案利刀及鉸剪，以涉嫌藏有攻擊性武器將其拘捕，並將其送院檢驗。案中無人受傷。

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