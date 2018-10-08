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楊潤雄「粵語教中文失優勢」言論捱轟

2018-10-08 列印
   普通話或廣東話教中文，哪一種較有教學效能，學術界暫未有定論，但教育局局長楊潤雄在電台節目稱，全世界以粵語學中文，除了港澳地區外絕無僅有，「成個世界將來中文發展是以普通話為主，那香港一個七百萬人的社會，我們用廣東話學中文，將來會不會長遠？」他反問維持粵語教中文，日後港人或失去優勢，但要專家研究；同時認為日常生活多用普通話表達，「是否會好一些呢？」

  其說法惹來網民批評是「廢粵推普」。他傍晚在社交網站再解畫，稱自己沒有質疑粵教中，只是認為長遠中文教學如何發展，可交由專家進一步研究，鞏固香港兩文三語的獨特優勢，着網民可以「節目重溫」他的訪問內容。
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