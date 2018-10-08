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六旬翁行山墮引水道傷頭

2018-10-08 列印
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　　秋高氣爽，不少市民趁假期遠足。昨午一時許，一名六十七歲姓雲男子，獨自到港島大潭水塘道行山，當途至陽明山莊附近時山徑時，一時不慎失足墮一米下引水道蓄水池內，頭部受傷流血（見圖）。其後有行山人士途經，發現事主受傷被困引水道報警。消防員到場將傷者救起送院，治療後無大礙。

  另外，一名七十六歲姓方老婦，昨晨九時許，與三十八歲姓黃女兒行山，在沙田排頭村步至道風山時，母親突然頭暈不適，報警後獲送院。

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