六旬翁行山墮引水道傷頭

今屆日本短途馬錦標，香港代表「幸運如意」因陣上受傷而未能完成賽事。在細雨紛飛下，整個香港團隊被陰霾籠罩著，這也是筆者首次在外地採訪有種手足無措的感覺。 事發後，練馬師呂健威即場了解馬兒傷勢，寸步不離，在當地馬醫院的診斷後，這匹○七年主席短途獎冠軍證實左前腳懸韌帶斷裂，即使沒有性命危險，其競賽生涯也難免到達盡頭。 作為傳媒，我們必要在當下以最快的時間將賽事結果及馬兒狀況向公眾傳達。當時威哥既擔心馬兒傷勢，同時也要面對香港傳媒的訪問。 在深呼吸後，我終致電威哥，言語間他的聲線充滿失望及擔憂，畢竟「幸運如意」是他從練以來首匹一級賽頭馬。不得不說，這通電話有點殘忍，但我們仍要在可以...

2018-10-08