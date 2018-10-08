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延長產假被指鼓勵生育 羅致光：啼笑皆非

2018-10-08 列印
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　　勞工及福利局局長羅致光（見圖）昨日發表網誌，指不少報道說他認為延長產假可以增加生育率，甚至指他以延長產假來「鼓勵生育」而取笑他。他對不實的報道「啼笑皆非」，澄清他只是作出過延長產假難以預料能否增加生育率的結論，只可肯定延長產假數周不會減低生育率。

　　羅致光表示，有關報道令他啼笑皆非，延長產假數周能增加生育率，只是不少人「想當然」的估計，澄清他只可以肯定延長產假數周不會減低生育率，延長法定產假的目標是為懷孕婦女提供基本的保障，並達至國際勞工組織的要求，對嬰兒的健康成長發展及母親的健康、增加母乳餵哺的機會及周數等有好處。

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