  • 2018年10月8日 星期一
  • 29º
  • 63%
熱門： 廣東話學中文傑青馬凱施政報告鯇魚

日報新聞 > 港聞

白內障應早求醫

2018-10-08 列印
　　白內障並非長者獨有疾病，港大最新統計顯示，香港有三成以上成年人患白內障，當中有逾兩成為五十至五十九歲人士，但只有不足百分之五白內障患者曾接受手術。醫學界提醒患者及早求診，毋須等白內障「熟透」才進行手術。

　　香港大學眼科學系副教授王逸軒發表最新統計數據，顯示香港十八歲或以上人口的白內障發病率整體為百分之二十八點五，當中有百分之二十二點四為五十至五十九歲人士，百分之七十點四為七十至七十九歲長者。但只有百分之四點八的白內障患者曾接受手術。

　　香港眼科學會表示，患者接受手術後遇上交通意外風險減少百分之九，因視覺差而導到跌至髖骨折的風險亦下降百分之二十三，呼籲患者及早接受手術，不必等白內障「熟透」才進行手術，否則可能在等候期間出現意外。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd