﻿三小豬銅鑼灣「自由行」 大野豬西貢撞傷人

秋風起，野豬闖入市區及鄉村覓食進補好過冬，甚至衝擊人類。三隻小野豬昨天在銅鑼灣道「自由行」，途人紛紛迴避；西貢西沙路的輋下村野豬為患，一名男子拿著膠袋經過垃圾站遇上野豬一家四口，野豬以為袋內有美食，發狂搶噬，把男子撞倒地上，野豬「闖禍」後逃之夭夭，男子腳部受傷，送院無礙。



港島鬧市銅鑼灣道忽然有三隻小野豬出沒，昨午三時許，牠們胡亂衝撞，一時衝出馬路，途經的汽車慢駛迴避；一時跑上行人路，嚇怕女途人。有路人拿手機拍下「豬樣」，三小野豬擾攘一會後，不知是否搵食艱難，跑回山上。



野豬傷人前晚近十一時發生，現場為西沙路輋下村，一名三十八歲姓徐男子來訪三十六歲女友後，於村口取回私家車離開。當他途經垃圾站時，遇上一家四口野豬，最大一隻身長約兩米，見男子手持一個膠袋，懷疑內藏美食，即衝前「搶劫」，男事主走避不及，被最大隻野豬撞傷右膝及右小腿，負傷跑回女友住所報警。警員及救護員到場時，野豬家庭目無法紀，仍施施然在垃圾站徘徊；警員不敢妄動 ，通知漁護署人員。至昨凌晨，漁護署派員到來，計劃「緝豬歸案」時，野豬家庭走為上着，逃回叢林。



西沙輋下村野豬為患



記者昨天到輋下村了解，見到多隻野豬游走，其中一隻野豬更尾隨追着拿着膠袋的村民，村民見豬怕怕，急步離開。村民表示，三、四年前村內經常有野豬出沒，有時數個家庭近十多隻野豬一起出巡，隨處覓食。中秋過後，野豬更空群而出，村口垃圾站成為牠們尋找剩菜殘羮的熱門之地。亦有村民投訴，不時有人拿食物來餵野豬，令牠們不怕人類。



漁護署在垃圾站旁掛上橫額：「唔好餵喇！」「請勿餵飼野生動物！」香港野豬關注組幹事黃豪賢稱，漁護署自去年底起試行為野豬避孕計劃，捉到野豬後為其絕育，放回大自然，冀控制野豬數目，計劃試驗兩年，故當局暫時不捕殺野豬。