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羅老太：鷹君父母創業　仔女個個有份

2018-10-09 列印
　　鷹君集團羅氏家族糾紛持續升溫，集團前董事、新福港主席羅啟瑞上月底被人搬走其在鷹君辦公室的文件，他指控集團主席、胞兄羅嘉瑞以漏水作藉口擅闖其辦公室。「羅老太」羅杜莉君回應事件時直言：「梗係嬲啦……我捉得到佢（羅嘉瑞）呀，劏咗佢啊！唔嬲就假喇，鷹君係父母創業，落嚟就係仔女，個個都有份。點解佢（羅嘉瑞）可以清人走？」

　　羅老太入稟告滙豐國際信託一案，控辯雙方昨天分別就正審法官於入稟狀修訂申請的裁決提出上訴。羅老太與孻子羅啟瑞現身高等法院旁聽。

  羅啟瑞表示，為保護鷹君資產，不欲遷出其鷹君辦公室。

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