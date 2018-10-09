羅老太入稟告滙豐國際信託一案，控辯雙方昨天分別就正審法官於入稟狀修訂申請的裁決提出上訴。羅老太與孻子羅啟瑞現身高等法院旁聽。
羅啟瑞表示，為保護鷹君資產，不欲遷出其鷹君辦公室。
秋風起，野豬闖入市區及鄉村覓食進補好過冬，甚至衝擊人類。三隻小野豬昨天在銅鑼灣道「自由行」，途人紛紛迴避；西貢西沙路的輋下村野豬為患，一名男子拿著膠袋經過垃圾站遇上野豬一家四口，野豬以為袋內有美食，發...
2018-10-09
美國國務卿蓬佩奧昨到訪北京，展開亞洲四國之行最後一站。他與國務委員兼外交部長王毅在釣魚台國賓館會晤。中方表達了不滿美方不斷升級對華貿易的摩擦，同時又在對台等問題採取一系列損害中方權益的行為，無端指責中...
2018-10-09
諾貝爾經濟學獎得主昨日揭曉 ，由美國學者諾德豪斯 (William Nordhaus) 和羅莫 (Paul Romer) 獲得殊榮。他們的研究分別涉及將氣候變化和技術創新，納入宏觀經濟的長期分析。諾貝爾評審委員會表示，他們最大的貢獻是設計出能夠解決最基本、也最迫切的問題，那就是全球經濟的長期永續成長及世界的福祉。 現年七十七歲的諾德浩斯畢業於耶魯大學，取得學士和碩士學位，並自一九六七年開始同樣任教於耶魯大學，他在一九七三年被聘為終身教授。 他因致力研究氣候變遷所導致的損害，並將氣候變遷整合進長期的宏觀經濟分析內而獲得肯定，他是全球研究氣候變化經濟學的頂尖分析師之一，極力主張...
2018-10-09
跑馬地豪宅交投氣氛轉弱，買家觀望樓價有所調整，積極還價，但業主叫價態度強硬，可議價空間有限。指標豪宅屋苑禮頓山，最新有4房大戶減價「1球」，連車位造價6700萬沽出，屬市價。 中原地產資深分區...
2018-10-09
美國債息高企，加上投資者關注意大利與歐盟因預算產生的矛盾，以及中美外長會面針鋒相對，市場憂慮貿易戰難以緩和，投資者態度審慎，美股早段偏軟。杜指早段曾跌224點，報26223點；納指則曾跌125點，見7...
2018-10-09
前英格蘭及車路士隊長泰利周日正式宣佈退役，據報他立即退而休則教，將會成為英冠阿士東維拉助教，與球員時代宿敵、前阿仙奴射手亨利攜手領軍。今屆英冠領隊陣容可算星光熠熠，泰利的前隊友林柏特目前執教打比郡，阿根廷名帥比爾沙則教列斯聯，現在再加上泰利和亨利的星級組合，令英冠更加矚目。 三十七歲的泰利球員生涯共替車路士贏得五次英超及一次歐聯錦標，國際賽生涯七十八次代表英格蘭上陣，當中三十四次充當隊長。上季約滿維拉後他有機會轉投俄羅斯勁旅莫斯科斯巴達，但因家庭理由拒絕並決定掛靴，他周日在社交網絡宣佈此決定：「經過長達二十三年的職業球員生涯，我認為現在是時候退役。十四歲時我作出明智...
2018-10-09
近年上海群「Mall」湧現，原來當地正掀起一股商場熱。別以為商場設計千遍一律，實情各有獨特賣點，吸引本地人以至外來遊客朝聖。就像最新開幕的LCM置匯旭輝廣場（下稱LCM），便有大英博物館加持，商場舉辦...
2018-10-09
內地女星范冰冰涉「陰陽合同」逃稅風波，遭有關當局追繳罰款8.8億人民幣（約10億港元）；她繼日前透過社交平台向大眾道歉後，前晚深夜再度更新社交網，於「超話（超級話題）」留言：「感受到你們的心心念念！想...
2018-10-09
諾貝爾物理學獎得主、「光纖之父」高錕昨天舉殯，靈堂掛上一對輓聯「光焰見文章曾紡冰絲維萬國 纖流成海瀆更興膏雨潤羣生。」彰顯他一生的輝煌成就。高錕的一生，敢於創新，不屈不撓，推動人類進步，只求造福人們，視富貴如浮雲，他已成永垂的典範。 高錕從一粒平凡的砂，看到溝通無阻隔之道，醉心研究光纖，其遠大的夢想，起初不為人重視。他一心取代沿用多年的銅導體，不單止是技術上的挑戰，還要改變人們頑固的慣性。 但高錕沒有放棄，堅持信念，終於找到生產商，為他打造心中傳輸訊號耗損最少的光纖，一條幼玻璃管改變了人類的溝通，揭開了互聯網世界的序幕，全球人類溝通暢通無阻，資訊自由流動，出現資訊爆炸...
2018-10-09
香港馬會定於十月月十四日（星期日）從日本京都競馬場轉播秋華賞賽馬日其中六場賽事來港，並設立彩池接受投注。 秋華賞（2000米一級賽，只供三歲雌馬參加）於1996年首辦，以取代女皇伊利沙伯二世紀念盃，成為日本雌馬三冠大賽的尾關賽事。今年迅速冒起的新星「杏目」，上兩仗連勝一級賽櫻花賞（日本一千堅尼大賽）和優駿牝馬（日本橡樹大賽），今仗有望繼2012年的「貴婦人」之後成為首匹取得雌馬三冠大賽大滿貫的賽駒。 秋華賞的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於十月十二日星期五公布，而其餘五場賽事的詳情，則於十月十三日星期六在馬會網站公布。 馬場浮世繪
2018-10-09