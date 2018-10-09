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粵劇郵品今起發售

2018-10-09 列印
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　　香港郵政今日起發售一套以「粵劇劇目」為題的特別郵票及相關集郵品，郵票以六個粵劇劇目為題，當中《帝女花》最為人熟悉，其他還包括《雙仙拜月亭》、《關公月下釋貂蟬》、《鳳閣恩仇未了情》、《梁祝恨史》，及《昭君出塞》。香港郵政高級經理李振宇指，郵票其實是地區的名片，盼透過郵票向市民及世界各地宣揚本港的粵劇文化。

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