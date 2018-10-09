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﻿美股中段跌129點

2018-10-09 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報二六三一七點，跌一百二十九點；納指則報七六九○點，跌九十八點。滙控美國預託證券價格見六十七點九一港元，跌零點一四港元；騰訊則見二百九十七點八九港元，跌一點一一港元。紐約期金報每盎司一千一百九十點一美元，跌十五點五美元；紐約期油則報每桶七十三點八一美元，跌零點五三美元。
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