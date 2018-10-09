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六團體抗議馬凱不獲簽證

2018-10-09 列印
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　　香港外國記者會（FCC）副主席、英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱，被港府拒絕續期工作簽證。外國記者會、香港記者協會、國際記者聯會等六個團體昨到政總請願，抗議馬凱不獲港府續發工作簽證。團體遞交一萬五千個簽名，促請當局撤回決定。

　　英國外交部、美國駐港領事館，以及歐盟駐港澳辦事處促港府，解釋為何拒絕續批工作簽證。政務司司長張建宗回應指，入境處每日處理大批簽證，清晰根據現行入境政策、法律，以及申請的情況作決定，強調不會向外公佈申請人不獲續簽證的原因，亦是國際一致慣例。

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