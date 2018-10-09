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梁振英指不可忽略報效祖國

2018-10-09 列印
　　中華出入口商會昨日舉行慶祝國家改革開放四十周年論壇，全國政協副主席、前行政長官梁振英在會上致辭，表示國家需要香港人的奉獻精神，香港人重視個人發展的同時，不可以忽略報效國家的責任，在要求國家給予國民待遇的同時，也應該承擔國民責任。

　　他又指，香港有條件為兩地的共同發展發揮五個方面的作用，包括爭取在國家全面改革和開放中更大的紅利、擴大合作領域、做好兩地多層面的業務溝通和對接工作、對外商的宣傳工作和鼓勵更多香港企業到內地各大城市活動 。

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