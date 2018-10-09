涉餓死B女 狠父被控誤殺

諾貝爾經濟學獎得主昨日揭曉 ，由美國學者諾德豪斯 (William Nordhaus) 和羅莫 (Paul Romer) 獲得殊榮。他們的研究分別涉及將氣候變化和技術創新，納入宏觀經濟的長期分析。諾貝爾評審委員會表示，他們最大的貢獻是設計出能夠解決最基本、也最迫切的問題，那就是全球經濟的長期永續成長及世界的福祉。 現年七十七歲的諾德浩斯畢業於耶魯大學，取得學士和碩士學位，並自一九六七年開始同樣任教於耶魯大學，他在一九七三年被聘為終身教授。 他因致力研究氣候變遷所導致的損害，並將氣候變遷整合進長期的宏觀經濟分析內而獲得肯定，他是全球研究氣候變化經濟學的頂尖分析師之一，極力主張...

2018-10-09