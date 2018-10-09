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涉餓死B女 狠父被控誤殺

2018-10-09 列印
　　落馬洲新田東鎮圍三個月大女嬰張家雯八月二十三日慘遭餓死，涉案四十歲父親前日由內地經羅湖口岸返港時被捕。

　　警方扣查時，有人辯稱當日離家前已給女兒餵奶；昨日警方落案檢控他一項誤殺罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。而死者的二十歲姓盧母親，早前已被控虐兒罪。

　　本年八月二十日，死者父母疑吵架後相繼離開寓所；三日後女嬰母親返家，發現幼女倒斃牀上，丈夫則不知所終，於是報警，警方列作誤殺案及通緝死者父親。

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