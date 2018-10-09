  • 2018年10月9日 星期二
  • 25º
  • 88%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

Ben Sir質疑楊潤雄粵語失勢論

2018-10-09 列印
■中大中文系前高級講師歐陽偉豪（Ben Sir）在網上回應，質疑楊潤雄粵教中言論。
■教育局局長楊潤雄再度回應指，學校可根據老師及學生水平作專業決定。
Previous Next

　　教育局局長楊潤雄在電台節目中表示，以廣東話學中文長遠而言會失去優勢，公眾嘩然。中大中文系前高級講師歐陽偉豪（Ben Sir）在網上回應指，即使全世界都使用普通話學中文，香港也不必跟着走，反而應令廣東話學中文成為最優質語言，領導世界，「如果乜都跟住世界走，咁高錕教授就發明唔到光纖喇喎」。

  教育局局長楊潤雄昨再度回應指，香港兩文三語政策無變，對於普教中還是粵教中，學校可根據老師及學生水平作專業決定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd