﻿圖隱瞞爆鑊 將關閉「個人版」 Google社交平台洩50萬戶資料

科技巨擘Google承認，由於軟件漏洞，旗下社交平台「Google+」或有多達五十萬名用戶的個人資料被洩露，並宣佈逐步關閉個人版Google+。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑憂慮，外洩的個人資料被不法份子利用，提醒公眾提高警覺性，小心「釣魚電郵」。據悉，Google早於今年三月已發現問題，惟憂慮聲譽受損而遲遲不作公佈。本報記者



互聯網公司Google表示，因軟件漏洞，令外部開發商於二○一五年至今年三月期間，可取得Google+用戶的個人資料。內部調查其後發現問題，並已修正。受影響的只限於靜態資料，包括姓名、電郵地址、職業、性別及年齡等，目前並無證據顯示任何開發商留意到有關漏洞，或濫用應用程式介面，及有任何資料被不當使用。



僅保留「企業版」



Google宣佈，將於未來十個月內逐步關閉個人版Google+，並給予用戶十個月時間下載並轉移資料，當中不包括在Google+上發表的帖文、訊息以及電話號碼，預定明年八月完全停止服務，屆時只保留企業客戶版，供企業內部交流使用。



用戶提防「釣魚電郵」



方保僑接受本報查詢時指出，今次Google+用戶個人資料外洩事件，未有公佈受影響客戶，令人憂慮是資料被詐騙集團利用，他認為，公眾對寫上個人姓名的「釣魚電郵」警覺性較低，提醒大家要提防。方保僑稱，若市民曾有Google+帳戶，呼籲更改相關密碼，並設置兩步驗證碼，以確保帳戶安全。



《華爾街日報》引述Google內部文件及知情人士指，法律人員撰寫的備忘錄警告，若公佈今次事件，可能會「立即引起主管機關注意」。由於擔心Google的聲譽受損，並招致監管當局審查，Google內部開會後決定不公開事件通知用戶。受報道影響，Google母公司Alphabet股價下跌超過百分之一點五。