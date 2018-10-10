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洋漢獅子山攀石墮下受傷　

2018-10-10 列印
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　　喜歡攀石運動的二十九歲來港工作的加拿大籍男子(圖)，昨午與一名外籍男友人攜同安全裝備，結伴到獅子山攀石遇意外。昨午五時許，事主在近獅子頭位置攀爬時，疑因滑手失平衡，連跣帶滾墮二十米下草叢，頭部及全身多處受傷，同行二十七歲友人見狀報警。飛行服務隊直升機奉召到場救起傷者送院，治療後無性命危險。警方調查後認為無可疑，案件列意外受傷處理。

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