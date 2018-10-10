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三隻野豬天后廟道徘徊覓食

2018-10-10 列印
■三隻小野豬昨現身銅鑼灣道天后廟道，並在附近徘徊及覓食。
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　　三隻小野豬，一連兩天在銅鑼灣「自由行」！昨日三隻小野豬姊弟，被途人發現在天后廟道附近徘徊及覓食報警。警方通知漁護署捕捉，最後成功施放麻醉槍擒獲，初步沒有受傷，事後放回大自然。

　　昨午一時十分，有途人在銅鑼灣道一一四至一一六對開，發現三隻兩呎半長小野豬在路邊步行，四處找尋食物，由於其體形與前午在銅鑼灣道出現的三隻野豬非常相近，估計是同一批野豬報警。警員到場在附近英皇道發現牠們，通知漁護署到場捕捉。其間小野豬一度折回天后廟道，並不時嗅聞棄於路邊的垃圾袋，一名外籍女途人見狀一度走近觀察，警員則尾隨監視。

　　漁護署發言人表示，小野豬一度逃回山頭，但至下午三時至傍晚六時，再度在雲景道出現，獸醫向牠們施麻醉槍成功捕獲，兩雌一雄，尚未成年；其後放回大自然。

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