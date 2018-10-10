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﻿美股中段偏軟

2018-10-10 列印
　　美國周二股市中段偏軟，杜指報二六四八二點，跌四點；納指則報七七六一點，升二十五點。

  滙控美國預託證券價格見六十八點三一港元，升零點六六港元；騰訊則見二百九十二點七五港元，升一點○五港元。

  紐約期金報每盎司一千一百九十一點七美元，升三點一美元；紐約期油則報每桶七十八點八四美元，升零點五五美元。
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