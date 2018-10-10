﻿為水費殺鄰居縱火﻿ ﻿水電工畏罪跳樓亡﻿

深水埗一大廈兩名因水費問題有積怨劏房男鄰居，前晚疑爭執後，有人在住所斬殺對方後，再縱火燒死者房間後登天台疑畏罪跳樓亡。消防員撲滅火警後，警方調查後案件列謀殺、自殺及縱火處理，稍後剖屍確定兩死者死因。



現場大南街二百一十四號一幢六層高舊樓，頂樓一個劏房單位，間有五間房，業主姓張（五十五歲）。疑遭殺害死者周冠余（五十九歲），地盤工人，與妻育有兩名分別二十二及二十四歲兒子。周妻子經常持雙程證從開平鄉間來港與夫團聚，而兩名兒子則在廣州任職資訊科技工作。墮樓亡疑兇姓朱（六十八歲），任職水電工人，去年二月才入住。消息稱，五個劏房租客水電費一般平均攤分，一季水費每戶約八十元，但朱早前疑經濟出現問題，曾要求業主退回按金但遭拒絕。至今年二及三月份，有人經常使用廚房及洗水盆後忘記閂水喉，以致水費一千多元，周一度向朱投訴，雙方有積怨。



業主曾上門追租



前日中午，姓張女業主曾登門向朱追回欠租，雙方發生爭執及驚動警員登門調查，案件列糾紛。周妻稱，上周二與丈夫及兩子趁國慶假期到海南島旅行，周因要上班三日前先行回港。前日上午丈夫的東主找不到丈夫開工，致電她了解。同日由早上至晚上先後逾十次致電及微信丈夫，仍卻失聯。遂要求一名八十歲姓黃同鄉女鄰居協助拍門尋找，但無人應門。



前晚十一時許，有街坊發現一名男子墮樓及劏房發生火警報案。救護員將墮樓男子送院，惜送抵醫院證實死亡。消防員約半小時撲滅火警，發現一名男子身有多處刀傷倒斃火場同屋的另一劏房單位，認為火有可疑。其間一名女住客逃火時吸入濃煙不適要送院。



警方調查發現，周的房間則被縱火燒毀，而周則倒斃朱的房間，後腦有被硬物重擊傷痕，背有多處被利器刺傷。初步調查後，懷疑周在朱的單位發生爭執期間，被人殺害。兇徒其後再縱火燒周的單位後，再畏罪登天台跳樓輕生；案件列謀殺、自殺及縱火處理。



警方事後封鎖現場，鑑證科及政府化驗師奉召到場蒐證，在現場檢走一批證物，包括削尖的螺絲批、曾自行改裝的掃帚等。兩死者遺體事後舁送殮房，有待法醫官剖屍確定死因。







