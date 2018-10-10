  • 2018年10月10日 星期三
  • 23º
  • 84%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

頑皮花貓隧巴亂竄 外籍青年捕捉被抓傷

2018-10-10 列印
■花貓傷人後坐在巴士窗邊。
Previous Next

　　頑皮花貓大鬧巴士！昨晨七時許，一輛過海隧道九巴，三十五歲姓何車長在西環接載乘客過九龍，但開出不久至屈地街時，上層有乘客發現一隻啡白毛花貓出現，即大叫其他人注意，疑引致花貓驚恐竄來竄去，一度引起混亂。

　　車長駛至山道附近，一名二十二歲外籍青年，疑自告奮勇捉貓時，花貓受驚抓傷他手臂。有目擊乘客稱，花貓傷人後疑自知闖禍，跳上車尾玻璃窗瑟縮一角，面向街外坐着。車長駛至德輔道西太平洋廣場對開停車及報警。警員接報到場，有警員手持盾牌上車捉貓，但擾攘十分鐘後，被頑皮花貓成功逃脫離開車廂。

　　救護員事後為受傷乘客包紮治療。消息稱，事後有途人見花貓逃離巴士後，仍在附近馬路亂闖，恐牠有意外，合力成功捕捉交貓義工帶走。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd