  • 2018年10月10日 星期三
  • 23º
  • 84%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 港聞

頭條Jetso App送你Thieves®盜賊系列總值逾20,000元！

2018-10-10 列印
Previous Next

　　轉天氣嘅季節好容易感冒，預防勝於治療，當然要喺家居細節當中入手！而家玩Jetso App就幫到你啦，只要答啱簡單問題就有機會贏到Young Living嘅 Thieves® 盜賊系列（Thieves 複方精油、家居清潔液、清潔噴霧及潔淨護手液）每份價值$914，名額22個。

  其中「盜賊家居清潔系列」糅合天然植物成份，家中有小朋友或寵物都可以安心使用。

  根據SGS測試證實使用盜賊家居清潔液30分鐘後有效殺滅99.9%金黃葡萄球菌，有效杜絕家中細菌，有興趣嘅朋友記得快啲下載頭條Jetso App或者掃描以下二維碼玩遊戲啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd