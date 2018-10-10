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參加人數突破十萬 ﻿大腸癌先導計劃﻿﻿篩出523病患﻿

2018-10-10 列印
■衞生署發言人公佈有關數字。
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　　衛生署展開的大腸癌篩查先導計劃，至今已屆兩年，逾十萬人參加，在收回的樣本中，發現約九千六百人結果呈陽性，佔一成三。發言人表示，接受大腸鏡檢查服務的參加者有五百多人確診大腸癌，佔整體百分之六。

　　衛生署昨日公佈，在先導計劃推出的首二十一個月，七萬六千三百五十九名合資格參加人士中，有九千六百三十七人在接受大便免疫化學測試後，發現結果呈陽性，須進一步接受大腸鏡檢查，其中有五千七百二十一名人士在檢查中切除的瘜肉，經化驗後證實為大腸腺瘤，避免了這些腺瘤惡化成癌症，顯示計劃有助及早找出高風險人士，令他們及早接受醫療。

　　發言人指，在大腸鏡檢查的人士中，有五百二十三人確診患有大腸癌，佔整體比率的百分之六，不過他們已經被轉介至大腸鏡醫生，其中六成人，三百一十九宗屬早期，治療率相當之高。

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