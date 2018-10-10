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台黑心公司 回收過期蛋再售

2018-10-10 列印
　　台灣五大雞蛋供應商之一的義進金食品公司，被爆在七月遭驗出售賣的雞蛋殘留動物用藥「乃卡巴精」（Nicarbazin），也有離職員工爆料，稱該公司將過期雞蛋回收後混在新雞蛋中向市民出售，甚至將過期蛋、外殼破損雞蛋混製成液體蛋供餐廳使用，而且過程中員工徒手撈蛋黃，不使用手套。

外殼破損製作蛋液供餐廳

　　台灣檢方已將公司負責人蘇文源、彰化蛋品洗選廠負責人蘇文庭及高雄配銷處蘇文仕三兄妹帶回偵訊，三人承認公司將有動物用藥的雞蛋回收和改標籤再上架，被控違反食品安全衞生管理法、偽造文書、詐欺取財等罪，分別付出約五萬至十三萬港元獲保釋。台灣連鎖超級市場全聯福利中心已宣佈將義進金愛蛋、義進力優蛋和義進金雞蛋機能卵三款產品下架。

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