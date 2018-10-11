﻿《施政》欠短期覓地良方 林鄭推「明日大嶼」有排等

特首林鄭月娥昨天公佈任內第二份《施政報告》，大量增加土地供應的短期方案不多，但推出長遠的「明日大嶼」大計，在東大嶼填海，由原定設計填海一千公頃，擴大至一千七百公頃，造價高達五千億，預計可以容納一百一十萬人口居住，但要等二十至三十年才完成發展，首批市民最快入伙時間訂於二○三二年，即十四年之後。



林鄭在立法會宣讀《施政報告》，公佈「明日大嶼願景」計劃，包括九大發展項目，其中四項填海項目，分別是在交椅洲附近水域填海填出兩個人工島共一千公頃、喜靈洲填兩個人工島共七百公頃、欣澳填海約八十公頃，以及在龍鼓灘填海約二百二十公頃。其餘填海項目，包括屯門東、屯門西發展；興建中的機場城市及東涌新市鎮發展；以及小蠔灣發展。



港府七年前提出東大嶼都會填海計劃，在交椅洲附近水域及喜靈洲避風塘一帶興建一千公頃人工島，以容納四十至七十萬人口。林鄭昨天提出「加強版」，計劃在中部水域填出四個人工島，範圍擴大至約一千七百公頃，預料可供七十至一百一十萬人口居住，其中七成為公營房屋，最快二○三二年入伙。



年後首批單位始入伙



政府最快今年底至明年初向立法會申請撥款，以推行研究和設計工作。首階段填海工程會率先在交椅洲東面填海三百公頃，預計二○二五年展開，二○二八年可逐步交出填海土地，首批住戶將於二○三二年入伙。而其餘七百公頃、會計劃在交椅洲西面、坪洲附近填海，預算二○三四年開始有首批住戶入伙。



林鄭提到，另一項「明日大嶼」中在龍鼓灘近岸填海的計劃，面積佔二百二十至二百五十公頃，她指該處適宜用作工業用途；另外，由於小蠔灣近岸屬飛機航道，故填海會由原本的數十公頃縮減至十多公頃；欣澳填海約八十公頃方案則維持不變。



基建配套方面，政府將研究興建一條新的運輸走廊，以道路和鐵路連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和港島北的傳統商業中心，並推展一條與北大嶼山公路並行的高速公路，以及擴建龍門路。



填海及基建 造價五千億



據了解，「明日大嶼」發展需時二十至三十年，粗略估計填海造地及基建設施的造價達五千億，佔政府財政儲備約四成七。統籌辦事處將會由特首親自領導。對於填海可能面對司法覆核風險，林鄭呼籲社會人士要為香港未來着想，「不要以個人喜好，凌駕於二十七萬輪候公屋家庭之上。」尤其要顧及不少兒童的居住環境。



被問到為何不觸及粉嶺高爾夫球場問題，她指一些覓地選項建議極具爭議性，例如鄰近綠化地帶、馬料水填海計劃等，都有不少反對意見，故留待土地委員會研究。



棕地方面，林鄭表示，新界棕地是被破壞了的綠化地或農地，用來發展房屋理所當然，但這個看似簡單的選項，其實困難重重。發展局將統籌提前研究新界北棕地發展，展開其餘七百六十公頃棕地的研究，探討這些零散的棕地當中哪些較具發展潛力，並同時研究如何處理或重置現有作業。



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