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﻿【赴英留學】聽障宅男變身美術奇才

2018-10-11 列印
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　　香港的緊湊學習模式，令SEN或有缺憾的小朋友更難學習，天生有耳障的Charles毅然赴英升學後，卻開闢了一條燦爛人生路。詳細故事：https://goo.gl/mrq3QS
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