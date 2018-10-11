﻿公私營房屋供應改七三比 公屋長者戶換細單位終身免租

《施政報告》重點增加公營房屋比例，特首林鄭月娥承諾任內將七成新增樓面用於建造公營房屋。另外，亦有兩項與長者有關的新措施，包括若公屋寬敞戶自願搬遷到較細單位，可享終身免租；長者亦可免補地價購買面積較小單位，料最快明年推出。



林鄭在《施政報告》提到，滿足市民對住屋的需求是本屆政府面對最大的挑戰，政府會持之以恒地開拓土地，不會因經濟波動動搖；並會在任內增加公營房屋的比例，會把政府開拓的新增土地，以房屋單位計算，七成用作興建公營房屋。



房屋新措施方面，她建議房委會容許所有家庭成員、均年滿七十歲的全長者寬敞戶，在調遷至較小的新或經翻新的單位後，可享終身全免租金。



林鄭表示，出於關懷，加上不想強迫長者寬敞戶搬出去，因此給於免租金誘因，讓長者寬敞戶考慮搬去已裝修好的小型單位，希望可以令輪候時間縮短。



免補價購居二



此外，政府亦接納房協的建議，在其轄下的未補價資助出售房屋試行一項「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿六十歲並擁有單位業權滿十年的業主，可在未補價的第二市場出售其原有單位後購買一個面積較小的單位，料建議仍需於房委會討論，最快二○一九年內推出。



房協前主席鄔滿海認為，由於不少三房單位業主持有物業多年，可能子女早已搬離，若政府容許「大屋換細屋」，相信可以善用房屋資源，而長者可免補地價購置細物業，亦可賺取一筆差價，將原本無形的資產變成現金，以作傍身養老。



重建真善美村樂民新村



另一方面，房委會已因應新定價政策而重新接受一八年居屋申請，林鄭月娥指出，計劃恒常化後的首個「綠置居」項目，及由市區重建局市建局提供的「首置」先導項目，亦會陸續開售，預計三個項目將提供合共七千四百二十六個單位。



為增加短期房屋供應，政府願意就房協重建老舊屋邨提供協助並藉此增加公營房屋單位的供應，並決定今年六月公佈改撥為公營房屋發展的其中一幅位於啟德的用地，給房協用作重建真善美村，然後再在真善美村原址重建樂民新村。另外，政府亦會協助房協重建石硤尾大坑西新邨。