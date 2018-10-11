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﻿撥25億助優化舊樓升降機

2018-10-11 列印
■近年升降機意外頻生。資料圖片
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　　近年奪命升降機意外頻生，引起對升降機安全的關注，特首在新一份《施政報告》表示，參照「樓宇更新大行動2.0」和「消防安全改善工程資助計劃」後，計劃動用約二十五億元，在明年第一季，與市區重建局合作，推行「優化升降機資助計劃」，資助應課差餉租值不超越設定上限的樓宇，優化未達現時技術水平的舊式升降機。

　　升降機安全關注小組發言人表示，政府應清晰表示可接受資助的資格和差餉租值上限，又指除了經濟援助，政府應該提供技術援助，例如評估升降機優化工程的合理價格，分析工程的具體做法。

  他又擔心市場上的負責的營辦商不足，未能為市面所有有需要優化的升降機提供服務，冀政府可以研究相關政策，資助培訓有關工程人員。
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