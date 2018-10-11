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﻿美股中段挫387點

2018-10-11 列印
　　美國周四股市中段大幅下挫，杜指報二六○四三點，跌三百八十七點；納指則報七五七○點，跌一百六十七點。滙控美國預託證券價格見六十八點四一港元，升零點三一港元；騰訊則見二百七八點三一港元，跌八點○九港元。

  紐約期金報每盎司一千一百九十二點三美元，升零點八美元；紐約期油則報每桶七十三點三八美元，跌一點五八美元。
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