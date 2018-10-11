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全面禁電子煙　醫學界表歡迎

2018-10-11 列印
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　　特首林鄭月娥突然轉軚，由考慮規管電子煙（圖），改為全面禁止，她解釋，參考醫學界意見及科學印證，加上有二十多個國家禁止電子煙，故推翻自己早前決定，強調是為了保障兒童及青少年健康。《施政報告》指電子煙愈見流行，甚至被包裝成危害較少的替代品，然這些產品均會危害健康和製造「二手煙」，亦沒有足夠證明能幫助戒煙，當局權衡利弊後，決定將於今個立法年度提出法例修訂建議，禁止入口、製造、銷售、分發及宣傳電子煙及其他新型吸煙產品。

　　林鄭承認，早前希望規管電子煙，與食衞局局長陳肇始討論後，了解到醫學界人士對電子煙的擔心，還有相關科學印證，加上有二十多個國家禁止電子煙，包括新加坡及泰國等，故推翻以前的決定。

  她強調，當目標清晰便要大膽做及快快做，以保障市民健康為首要考慮，尤其是青少年及兒童。香港吸煙與健康委員會、香港醫學專科學院、香港醫學會、香港醫學組織聯會、香港西醫工會及香港牙醫學會對政策表示歡迎，展示了政府保障公眾健康的決心。

  但煙草事務協會發言人胡易梅則指對決定感到極度失望、震驚及不滿，形容政府選擇性聆聽片面之詞。

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