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政府擬研小巴應用程式　提供實時到站資訊

2018-10-11 列印
■政府擬出資研發資料收集系統及流動應用程式。資料圖片
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　　改善公共交通服務方面，政府擬出資研發資料收集系統及流動應用程式，在專線小巴安裝有關裝置，屆時乘客可利用手機應用程式獲得專線小巴實時到站的資訊。專線小巴營辦商亦可利用有關數據用以管理車隊，提升營運效率。

　　有消息指，相關應用程式會結合運輸署「香港出行易」應用程式使用，政府將撥款三千一百萬元，預計將於二○二二年推出。

　　另一方面，為了進一步加強巴士營運安全，政府會資助專營巴士營辦商在現有巴士上加裝合適安全裝置，其中包括在部份巴士的上層所有座位加裝安全帶。

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