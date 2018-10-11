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高小女生免費打子宮頸癌疫苗

2018-10-11 列印
■政府將於二○一九/二○學年開始為特定年齡組群女學童提供免費子宮頸癌疫苗接種。
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　　林鄭今年特別推出多項針對女性的措施。政府將於二○一九/二○學年開始為特定年齡組群女學童提供免費子宮頸癌疫苗接種，作為預防子宮頸癌公共衛生策略。根據衛生署建議，若學童注射九價疫苗，九至十四歲的人士只須注射兩針。消息指，計劃將由衛生署負責，會到校向小五及小六女學童提供注射服務，家長可自行決定是否參與，且會確保有足夠的疫苗供應。

  政府早前委託，有關識別本地婦女患乳癌的相關風險因素的研究預計於明年下半年完成，政府會密切留意研究資料，以檢視適用於不同風險概況婦女可採用的篩查措施。

　　香港婦女中心協會總幹事廖珮珊指現時的子宮頸癌疫苗不足，而且費用相當昂貴，對措施表示歡迎，但冀望政府可在育兒及託兒方面做多一點。

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